Частные инвестиции в объекты системы ТКО оцениваются в 20 млрд руб.

Частные инвестиции в объекты системы ТКО, вводимые в эксплуатацию в 2019 году, оцениваются в 20 млрд руб. Об этом сегодня, 27 августа, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.



Как говорится в сообщении министерства, природоохранное ведомство провело инвентаризацию объектов системы ТКО (сбора, сортировки и переработки), строительство которых завершено или будет завершено до конца 2019 года.



Напомним, с 1 января 2019 года - периода старта реформы системы управления отходами, ключевой задачей, которую ставил министр природных ресурсов и экологии, значилось создание условий для формирования цивилизованной отрасли по обращению с отходами с максимальным привлечением внебюджетных средств.



Главным нововведением реформы стало создание института региональных операторов. Это коммерческие компании, которые отвечают не только за сбор мусора у населения, но и за его сортировку, переработку или последующую утилизацию. В настоящее время работает 250 региональных операторов.



Для стимулирования создания новой отрасли экономики были приняты необходимые законы, оказывается консультативная и экспертная поддержка. По инициативе Минприроды России также запущены экономические меры поддержки: сохранение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года, освобождение регоператоров от НДС, предоставление возможности использования объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством РФ.



По указу президента РФ создана ППК "Российский экологический Оператор" (ППК "РЭО"), наделенный полномочиями интегратора реформы. ППК "РЭО" ведёт аналитическую работу с субъектами РФ по определению объектов инфраструктуры необходимых для внедрения современного цивилизованного процесса сбора, сортировки и переработки отходов, основанного на лучших мировых практиках.



"Экономические меры способствовали привлечению инвестиций в отрасль. В текущем году внебюджетные средства направлены на строительство 73 объектов в 31 субъекте Федерации. Еще 6 крупных объектов возведено на бюджетные средства. Их общая мощность - 8 млн тонн в год. Уже введены 38 объектов системы управления отходами. Это мусоросортировочные комплексы, цеха переработки, объекты утилизации… Еще 13 будут введены в эксплуатацию до конца года, остальные - в следующем году. По предварительным данным общий объем инвестиций по введённым в этом году объектам составит порядка 20 млрд руб.", - отметил Д.Кобылкин.



Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". К 2024 году на переработку должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.



"AK&M" от 27.08.2019