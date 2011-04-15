ЮТэйр открыл в Уфе центр технического обслуживания и ремонта самолётов

В международном аэропорте "Уфа" состоялось торжественное открытие центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов ЗАО "ЮТэйр", дочерней структуры Группы "ЮТэйр". Об этом говорится в сообщении компании.



Центр будет обслуживать самолёты Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации. Общая численность инженерно-технического персонала составит 92 человека. В состав предприятия войдут линейные станции технического обслуживания воздушных судов, где будут работать еще 64 высококвалифицированных специалиста. Центр оснащен собственной лабораторией технической диагностики и неразрушающего контроля, лабораторией авиационного и радиоэлектронного оборудования, а также средствами наземного обслуживания для выполнения всех видов технического обслуживания воздушных судов.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.





"AK&M" от 27.08.2019