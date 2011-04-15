Ростех и НАМИ представили на МАКС-2019 Ансат Aurus

Холдинг "Вертолёты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолёт Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Об этом говорится в сообщении компании.



Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолётов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).



При разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. Вертолёт Ансат обладает самой большой кабиной в своём классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров.



На вертолёте установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, кроме того предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов.



Лёгкий многоцелевой вертолёт Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолётного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолёт может применяться в температурном диапазоне от -45°C до +50°C.



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".





"AK&M" от 27.08.2019