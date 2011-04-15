Банк России уточнил порядок расчёта показателя долговой нагрузки

С 1 октября 2019 года вступают в силу изменения в Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У, подготовленные с учётом предложений банковского сообщества. Основной целью изменений является уточнение порядка расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщика - физического лица, говорится в сообщении ЦБ.



В частности, для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учёта среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления свыше 5 лет (максимальный срок кредита при расчёте ПДН ограничен 60 месяцами).



Кроме того, из регуляторных требований по применению надбавок к коэффициентам риска исключены кредиты, предоставленные в соответствии с льготными программами образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с государственной поддержкой, в случае если при приобретении заёмщиком жилья его ПДН не превышает 60%.



Согласно уточнённому порядку, банкам предоставлено право не производить расчёт ПДН в случае изменения условий кредитного договора, направленных на уменьшение долговой нагрузки заёмщика либо исполнение требований по кредиту (займу) в более благоприятном режиме, а также в случае наступления ипотечных каникул.



Методика расчёта ПДН теперь позволит учитывать доходы физических лиц, являющихся владельцами (участниками, акционерами) компаний крупного и среднего бизнеса, подходы к кредитованию которых отличаются от процессов кредитования розничных клиентов.



В уточнённом порядке скорректирован подход к расчёту вменённого дохода заёмщика, определяемого на основании данных кредитного отчёта бюро кредитных историй. Это позволит не занижать значение дохода заёмщиков с продолжительной положительной кредитной историей, которые в течение короткого промежутка времени не имели кредитных обязательств.



Изменения предполагают применение банком максимальной надбавки к коэффициентам риска для кредитных требований, в отношении которых банк не исполнил обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технической неготовности.



В целях обеспечения оперативности реагирования на системные риски срок вступления в силу решения совета директоров Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов сокращён с трёх до двух месяцев с даты опубликования решения на сайте Банка России.



"AK&M" от 27.08.2019