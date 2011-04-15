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27/08/2019
14:06

Кабмин ввёл временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году

Правительство РФ ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ подготовлен Минприроды в целях реализации постановления Правительства от 24 марта 2014 года N 228 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", а также обеспечения выполнения обязательств РФ по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 года.

Допустимые для ввоза в Россию в 2019 году объёмы ОРВ распределены между заявителями с учётом правоприменительной практики предыдущих лет в сфере регулирования трансграничного перемещения ОРВ. 60% объёмов ОРВ распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2018 году, 35% объёмов ОРВ - между заявителями, не осуществлявшими ввоз ОРВ в 2018 году и не имевшими на это разрешительных документов, 5% объёмов ОРВ - между заявителями, подавшими в 2018 году заявления, получившими разрешительные документы на ввоз, но не ввозившими такие вещества.

Цель введённых ограничений - обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу.


"AK&M" от 27.08.2019
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