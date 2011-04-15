Нефтяной рынок утратил доверие к Д.Трампу, полагают аналитики

Мировые фондовые площадки отреагировали вполне позитивно на новость о том, что Китай стремится вернуться к переговорам с Дональдом Трампом, чтобы снизить накал торгового конфликта. Однако некоторые крупные участники настроены не особо оптимистично и стремятся инвестировать в такие защитные активы, как золото и японская йена. Об этом говорится в комментарии эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова.



Учитывая непредсказуемость действий Дональда Трампа и неясность, что США и Китай будут делать дальше, на данный момент необходимо как можно больше находиться вне рынка. Это позволит трезво оценивать возможные риски. Как показала практика, геополитические факторы оказывают куда большее влияние на товарно-сырьевой рынок, чем базовый сценарий, связанный с квотами по сокращению добычи нефти, которые были приняты странами ОПЕК.



Нефтяные котировки определили для себя на этом фоне довольно интересный ценовой диапазон – от $56 до $67 за баррель с учетом волатильности. Сейчас ценам на нефть приходится бороться за уровень в $60 за баррель, а это создает дополнительные проблемы для бюджета Саудовской Аравии.



Похоже, что страны ОПЕК смирились с тем, что квоты по сокращению добычи нефти будут пересматриваться из года в год. Изначально такая мера по стабилизации рынка считалась временной, но теперь это уже неизбежность. Отдавая долю рынка США, страны ОПЕК должны стремиться к качеству, а именно – высокой стоимости нефти. Но создать такой баланс непросто, подчеркивает аналитик.



Участники рынка сегодня будут опираться на публикуемые данные от Американского института нефти (API), который сообщит о недельных запасах сырой нефти в США.



В целом рынок находится в пессимистическом настроении. Котировки марки Brent не смогут преодолеть уровень $60 за баррель и закрепиться выше него. Сланцевая нефть WTI не поднимется выше $55.50 за баррель.



"AK&M" от 27.08.2019