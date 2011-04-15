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27/08/2019
15:02

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 августа

Банк России установил на 28 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 44.7327
1 Азербайджанский манат 39.0574
100 Армянских драмов 13.9174
1 Белорусский рубль 32.0689
1 Болгарский лев 37.6375
1 Бразильский реал 15.9476
100 Венгерских форинтов 22.3748
1000 Вон Республики Корея 54.5797
10 Гонконгских долларов 84.4592
10 Датских крон 98.7111
1 Доллар США 66.2608
1 Евро 73.6091
100 Индийских рупий 92.3752
100 Казахстанских тенге 17.0808
1 Канадский доллар 50.0384
100 Киргизских сомов 94.7327
10 Китайских юаней 92.4488
10 Молдавских леев 37.2252
1 Новый туркменский манат 18.9587
10 Норвежских крон 73.5716
1 Польский злотый 16.8521
1 Румынский лей 15.5451
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.9323
1 Сингапурский доллар 47.7005
10 Таджикских сомони 68.3806
1 Турецкая лира 11.3410
10000 Узбекских сумов 70.4902
10 Украинских гривен 26.3475
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.1430
10 Чешских крон 28.5533
10 Шведских крон 68.7103
1 Швейцарский франк 67.6062
10 Южноафриканских рэндов 43.2475
100 Японских иен 62.6195

"AK&M" от 27.08.2019
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