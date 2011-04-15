Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 августа

Банк России установил на 28 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.7327

1 Азербайджанский манат 39.0574

100 Армянских драмов 13.9174

1 Белорусский рубль 32.0689

1 Болгарский лев 37.6375

1 Бразильский реал 15.9476

100 Венгерских форинтов 22.3748

1000 Вон Республики Корея 54.5797

10 Гонконгских долларов 84.4592

10 Датских крон 98.7111

1 Доллар США 66.2608

1 Евро 73.6091

100 Индийских рупий 92.3752

100 Казахстанских тенге 17.0808

1 Канадский доллар 50.0384

100 Киргизских сомов 94.7327

10 Китайских юаней 92.4488

10 Молдавских леев 37.2252

1 Новый туркменский манат 18.9587

10 Норвежских крон 73.5716

1 Польский злотый 16.8521

1 Румынский лей 15.5451

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.9323

1 Сингапурский доллар 47.7005

10 Таджикских сомони 68.3806

1 Турецкая лира 11.3410

10000 Узбекских сумов 70.4902

10 Украинских гривен 26.3475

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.1430

10 Чешских крон 28.5533

10 Шведских крон 68.7103

1 Швейцарский франк 67.6062

10 Южноафриканских рэндов 43.2475

100 Японских иен 62.6195

"AK&M" от 27.08.2019