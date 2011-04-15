Банк России на 28 августа повысил курс евро к рублю более чем на 21 копейку до 73.6091 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 66.2608 руб.

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Банк России на 28 августа повысил официальный курс евро к рублю более чем на 21 копейку до 73.6091 руб. с 73.3955 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 66.2608 руб. с 65.9735 руб. 27 августа.
Стоимость бивалютной корзины на 28 августа увеличилась более чем на 25 копеек (+0.37%) до 69.5675 руб. с 69.3134 руб. 27 августа.
"AK&M" от 27.08.2019