Банк России на 28 августа повысил курс евро к рублю более чем на 21 копейку до 73.6091 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 66.2608 руб.

Банк России на 28 августа повысил официальный курс евро к рублю более чем на 21 копейку до 73.6091 руб. с 73.3955 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 66.2608 руб. с 65.9735 руб. 27 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 28 августа увеличилась более чем на 25 копеек (+0.37%) до 69.5675 руб. с 69.3134 руб. 27 августа.



"AK&M" от 27.08.2019