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27/08/2019
15:17

Сбербанк запускает новый сервис - выезд менеджера для открытия расчётного счёта

Сбербанк запускает новый сервис - выезд менеджера для открытия расчётного счёта.

Об этом говорится в сообщении банка.
Данный сервис уже доступен в 61 городе России от Новороссийска до Хабаровска, в ближайшее время также будет доступен в 75 городах. Чтобы воспользоваться услугой, клиент может сам зарезервировать счёт на сайте и выбрать сервис выездного менеджера Сбербанка или оставить заявку, после чего с ним свяжется сотрудник банка и поможет зарезервировать счёт. В результате счёт уже работает на приходные безналичные операции и реквизиты счёта можно направлять контрагентам.

Выездной менеджер по телефону обсуждает с клиентом список документов, который потребуется для операции, а также дату, время и место встречи. Он же на месте и поможет предпринимателю открыть счёт.

Алексей Шашкин, управляющий директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка заявил: "Новый сервис делает процесс открытия расчётного счёта в Сбербанке доступнее и удобнее для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сервис экономит самое ценное - время наших клиентов".

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 10.8% до 519.7 млрд руб.



"AK&M" от 27.08.2019
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