Московская Биржа зарегистрировала 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами. Доля брокерских счетов среди ИИС составляет 87%, счетов доверительного управления (ИИС-ДУ) - 13%. Об этом говорится в сообщении биржи.



На конец 2018 года ИИС насчитывалось 597 тыс., на конец 2017 года - 301 тыс., 2016 года - 196 тыс., 2015 года - 89 тыс.



Наибольшей популярностью среди ценных бумаг при инвестициях посредством ИИС пользуются акции, их доля составляет 52%. На облигации приходится 45% и 4% - на ПИФы и биржевые фонды (ETF и БПИФ).



По данным опроса профессиональных участников, большинство владельцев ИИС предпочитают самостоятельное управление активами, что отражает наличие у них достаточного уровня знаний для принятия инвестиционных решений. Приток денежных средств на брокерские ИИС с начала 2019 года достиг 12.9 млрд руб., на ИИС-ДУ - 10.1 млрд руб.. К концу второго квартала 2019 года средний размер брокерского ИИС составил 410 тыс. руб., ИИС-ДУ - 355 тыс. руб.



Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область (193 тыс.), Санкт-Петербург (49.5 тыс.), Свердловская область (35.2 тыс.) и Республика Башкортостан (31.5 тыс.). При этом более 75% ИИС открыто в российских регионах.



Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (478.6 тыс. счетов), Банка ВТБ (136.2 тыс.) и Тинькофф Банка (70 тыс.), среди брокерских компаний (некредитных организаций) - клиентами БКС (75.6 тыс.), "Открытие Брокер" (68.3 тыс.), ФИНАМ (60 тыс.).



Лидерами по количеству ИИС среди управляющих компаний являются УК "Сбербанк Управление Активами" (90.4 тыс. счетов), УК "Открытие" (16.8 тыс.) и УК "Альфа-Капитал" (14.6 тыс.). На настоящий момент ИИС открыты в 116 компаниях.



С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счёт доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды. Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счёта).



"AK&M" от 27.08.2019