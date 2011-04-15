К запуску первых МЦД заменят навигацию в метро

В столичной подземке началась замена систем навигации к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил Стройкомплекс.



Маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах метро МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК).



К открытию первых двух диаметров в метрополитене заменят более 60 тыс. элементов навигации. В вагонах и на платформах подземки и МЦК появятся схемы с маршрутами МЦД, а на разводящих указателях (с их помощью можно узнать, в какую сторону идти к нужному выходу) - информация о пересадках на диаметры.



Кроме того, на станциях метро заменят путевые полосы, расположенные на стенах напротив платформ. На них указан перечень станций, в сторону которых едет состав, отмечены все доступные пересадки.



Перед запуском движения на маршрутах МЦД на полосы добавят информацию о том, с какой остановки подземки можно перейти на платформу диаметров.



В разделе МЦД на сайте mosmetro.ru появится тарифный калькулятор. С его помощью можно будет построить маршрут и узнать о стоимости поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка".



Тарифы на проезд по МЦД интегрируют в транспортную систему столицы и области так, чтобы они стимулировали пассажиров пользоваться новыми маршрутами.



С запуском диаметров в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся краткие видеоролики, подсказывающие пассажирам, как удобнее пройти от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2.



Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.



Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.



Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.



МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км) готовятся к открытию в конце 2019 года. На них будет 66 станций и 27 пересадок.



Сейчас для этих двух маршрутов уже закуплены 39 современных поездов "Иволга", из них 26 уже проходят обкатку. Составы - российского производства.



Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".



Все пять диаметров общей длиной 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.



"AK&M" от 27.08.2019