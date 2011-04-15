Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/08/2019
16:21

К запуску первых МЦД заменят навигацию в метро

В столичной подземке началась замена систем навигации к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил Стройкомплекс.

Маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах метро МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК).

К открытию первых двух диаметров в метрополитене заменят более 60 тыс. элементов навигации. В вагонах и на платформах подземки и МЦК появятся схемы с маршрутами МЦД, а на разводящих указателях (с их помощью можно узнать, в какую сторону идти к нужному выходу) - информация о пересадках на диаметры.

Кроме того, на станциях метро заменят путевые полосы, расположенные на стенах напротив платформ. На них указан перечень станций, в сторону которых едет состав, отмечены все доступные пересадки.

Перед запуском движения на маршрутах МЦД на полосы добавят информацию о том, с какой остановки подземки можно перейти на платформу диаметров.

В разделе МЦД на сайте mosmetro.ru появится тарифный калькулятор. С его помощью можно будет построить маршрут и узнать о стоимости поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка".

Тарифы на проезд по МЦД интегрируют в транспортную систему столицы и области так, чтобы они стимулировали пассажиров пользоваться новыми маршрутами.

С запуском диаметров в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся краткие видеоролики, подсказывающие пассажирам, как удобнее пройти от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2.

Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.

Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.

Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.

МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км) готовятся к открытию в конце 2019 года. На них будет 66 станций и 27 пересадок.

Сейчас для этих двух маршрутов уже закуплены 39 современных поездов "Иволга", из них 26 уже проходят обкатку. Составы - российского производства.

Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".

Все пять диаметров общей длиной 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

"AK&M" от 27.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100