Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии выросла в 16.8 раза по до 3.614 млрд руб.

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 16.8 раза до 3.614 млрд руб. Об этом свидетельствует отчётность банка.



Чистые процентные доходы уменьшились на 7.5% до 34.18 млрд руб. Комиссионные расходы снизились на 13.7% до 1.218 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.





"AK&M" от 27.08.2019