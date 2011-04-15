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27/08/2019
17:48

Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества

СК "Сбербанк страхование" (дочерняя компания Сбербанка) предложила клиентам, приобретающим недвижимость в ипотеку, комплексную программу страхования. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь можно застраховать не только конструктивные элементы приобретаемого в ипотеку жилья, но и внутреннюю отделку, инженерное оборудование, а также гражданскую ответственность собственника квартиры перед соседями. Ранее базовая программа ипотечного страхования имущества предполагала защиту только конструктивных элементов.

По статистике компании "Сбербанк страхование", собранной в рамках страхования имущества физлиц по договорам, не связанным с оформлением ипотеки, повреждение конструктивных элементов составляет около 10% от общего количества страховых случаев. Такие страховые случаи, как правило, происходят в результате достаточно серьёзных происшествий, по ним производятся выплаты в крупном размере. В то же время наибольшее количество событий - около 90% от общего количества - связаны с повреждением внутренней отделки и инженерного оборудования, также распространены обращения по страхованию гражданской ответственности.

В связи с этим СК "Сбербанк страхование" решила предоставить клиентам возможность комплексного страхования имущества и ответственности при заключении договора ипотечного кредитования. Клиент может выбрать либо базовое страховое покрытие, которое распространяется на конструктивные элементы, либо комплексную программу, предусматривающую и страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, гражданской ответственности собственника.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 10.8% до 519.7 млрд руб.

"AK&M" от 27.08.2019
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