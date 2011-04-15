ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung на 2.5 млн руб.

ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung. За координацию реселлеров компания заплатит 2.5 млн руб., говорится в сообщении антимонопольной службы.



ФАС признала ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов.



Кроме того, к административной ответственности привлечены работники ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами.



В ходе рассмотрения дела компания прекратила осуществление координации экономической деятельности и оказывала содействие комиссии ФАС, что было учтено при назначении штрафа.





"AK&M" от 27.08.2019