Сотрудники Iberia проведут забастовку в Мадриде 30 и 31 августа

В Международном аэропорту Мадрида (MAD) 30 и 31 августа 2019 года пройдет забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения в расписании и отмена рейсов.



Напомним, что 30 и 31 августа в Международном аэропорту Барселоны (BCN) пройдут забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia. В этой связи также ожидаются изменения в расписании и отмена рейсов.



Iberia - национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту Мадрид-Барахас со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 года.



Международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas) - главный аэропорт столицы Испании Мадрида. С 24 марта 2014 года носит имя первого премьер-министра демократической Испании Адольфо Суареса. Аэропорт включает четыре терминала.



Барахас связывает Иберийский полуостров с остальной Европой, а также служит связующим звеном между Европой и Латинской Америкой.



Барахас - основной аэропорт приписки испанской авиакомпании Iberia Airlines.



Аэропорт расположен фактически в пределах города, примерно в 14 км к северо-востоку от центральной площади Мадрида.



Международный аэропорт Барселона - Эль-Прат - международный аэропорт, крупнейший в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.





"AK&M" от 27.08.2019