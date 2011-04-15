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27/08/2019
18:13

Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии составила 31.3%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в первом полугодии 2019 года вырос на 23.2% до 8.04 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Прибыль на 9.209 трлн руб. получили 33.5 тыс. организаций, убыток на 1.168 трлн руб. - 15.3 тыс. организаций.

Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии составила 31.3%.


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