Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 28 августа 2019 года.



ПРОДУКТЫ С ОРГАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

ИМПОРТНАЯ ЗДОРОВАЯ ПИЩА МОЖЕТ СКОРО ИСЧЕЗНУТЬ С РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКОВ





Вступление в силу закона "Об органической продукции" может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку. С 2020 года все продукты с надписью "органический" должны иметь российские сертификаты. Но получить их невозможно из-за неготовности механизмов, в результате импортные продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит "миллиардными убытками" поставщикам и ритейлу, беспокоятся участники рынка.





СНОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕНОВАЦИЯ ПОДНЯЛА ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ



Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать. За год объем предложения вырос почти в полтора раза, а стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась в среднем на 10%. Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены.





ПРОКУРОРЫ ВЫШЛИ НА ПЕРЕХОДЫ

ВО ВСЕХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ ИЩУТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАКОПЛЕНИЙ





Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР). Она обеспокоена "массовыми злоупотреблениями при переводе пенсионных накоплений граждан" в 2017-2019 годах. В результате речь может идти и о пересмотре итогов последних переходных кампаний. Однако тогда перед властями встанут масштабные технологические и политические вопросы, которые решить чрезвычайно сложно, полагают эксперты.





СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЗАГЛЯНУЛИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ

КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕДРИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ MOBILE ID



Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID. Предполагается, что она позволит абонентам идентифицироваться через сим-карту, в том числе в привязанном к паспорту мобильном приложении и сервисах госуслуг. Препятствием для внедрения технологии могут стать опасения утечек данных за рубеж, где находятся производители сим-карт, полагают эксперты.





ИЗ МФО ГРАЖДАНАМ ЗВОНЯТ ПО-БАНКОВСКИ

НОВАЯ СХЕМА НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ВЫШЛА НА РЫНОК



Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис. Однако реально звонки идут от микрокредитных компаний (МКК), которые за счет чужого бренда расширяют свою клиентскую базу. Банки говорят о репутационных рисках, в МФО требуют разбирательств, профильной СРО не хватает официальных обращений от пострадавших.





ВАГОНЫ ГОТОВЯТ К ПРОФИЦИТУ

ОПЕРАТОРЫ ПЕРЕЖИЛИ ПЕРИОД ВЫСОКИХ СТАВОК



Рынок оперирования железнодорожными вагонами стабилизировался, серьезных внутренних перестановок также не происходит, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top за первое полугодие. В преддверии появления профицита нефтяники стремятся, скорее, продавать кэптивных операторов или оптимизировать число вагонов, а угольщики, напротив, заканчивают формировать собственные парки. Очередной период высоких цен, замечают эксперты, не привел на рынок, в отличие от прошлого пика 2011-2012 годов, множество мелких и нестойких компаний, появились лишь считанные игроки, а банки и лизинговые компании стали осмотрительнее.





С "БФГ-КРЕДИТА" СНИМАЮТ СЕРИАЛЫ

BFG MEDIA PRODUCTION ВЫСТАВИТ НА ТОРГИ БИБЛИОТЕКУ КОНТЕНТА



Банкротящаяся кинокомпания BFG Media Production банкира Юрия Глоцера, ранее производившая сериалы для крупнейших федеральных телеканалов, продаст свой контент на торгах. На продажу выставлены 24 фильма и сериала по начальной цене 234 млн руб. Продать такую библиотеку единым лотом будет сложно, предупреждают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.08.2019