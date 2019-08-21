ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 28 августа, в размере 73.6091 руб. против 73.3955 руб. на 27 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



27.08.19 - 73.3955 руб.

24.08.19 - 72.6243 руб.

23.08.19 - 72.8312 руб.

22.08.19 - 73.4989 руб.

21.08.19 - 73.9766 руб.

















































































































































"AK&M" от 28.08.2019