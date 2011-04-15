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28/08/2019
09:30

Повтор! ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung на 2.5 млн руб.

ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung. За координацию реселлеров компания заплатит 2.5 млн руб., говорится в сообщении антимонопольной службы.

ФАС признала ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов.

Кроме того, к административной ответственности привлечены работники ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами.

В ходе рассмотрения дела компания прекратила осуществление координации экономической деятельности и оказывала содействие комиссии ФАС, что было учтено при назначении штрафа.


"AK&M" от 28.08.2019
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