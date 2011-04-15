Повтор! Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии составила 31.3%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в первом полугодии 2019 года вырос на 23.2% до 8.04 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Прибыль на 9.209 трлн руб. получили 33.5 тыс. организаций, убыток на 1.168 трлн руб. - 15.3 тыс. организаций.



Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии составила 31.3%.





"AK&M" от 28.08.2019