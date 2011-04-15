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28/08/2019
12:53

Количество выданных кредитных карт в июле выросло на 11.5%

Количество выданных новых кредитных карт в июле 2019 года выросло на 11.5% до 1.07 млн в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ отмечено в Москве (69.3 тыс.), Московской области (54,8 тыс.), Краснодарском крае (39 тыс.), Санкт-Петербурге (39 тыс.), Свердловской области (33.3 тыс.) и Республике Башкортостан (30.7 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+31%), Белгородской (+24.4%) и Ленинградской (+20.9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+17.9%), Пермском крае (+16.9%) и Воронежской области (+16.9%).

В Москве рост составил 11.2%. В то же время, сокращение выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) было отмечено только в Кемеровской области (-3.4%).


"AK&M" от 28.08.2019
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