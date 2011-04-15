Рубль ослаб сильнее большинства ЕМ валют

На глобальном рынке акций вчера наблюдались признаки консолидации в условиях отсутствия новых ярких историй. Тема торговой войны США-Китай остается на первом плане, однако пока дальнейшего ухудшения ситуации не происходит после очередного витка напряженности в пятницу. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Текущее развитие ситуации представляет собой lose-lose сценарий, однако Д.Трампа это пока вполне устраивает в рамках его традиционной "бизнес" стратегии. Второй темой, также связанной с американским президентом, остается напряженность в отношениях с Ираном, президент которого отреагировал, фактически, отказом на идею Д.Трампа провести двустороннюю встречу.



Помимо этого, выделим лишь новости о самом резком с июня сокращении запасов нефти в США, что оказывает поддержку ценам на нефть на пути выше US$60/брл. Представители ОПЕК+ также вчера озвучили прогноз существенного сокращения излишков нефти в мире во второй половине года вследствие более значительных ограничений добычи, чем этого требует сделка ОПЕК+. Начало дня видится нейтрально-позитивным.



Большую часть вчерашнего дня рубль оставался безоговорочным аутсайдером среди ЕМ валют по темпам снижения к USD с минимумами сессии около 66.70/USD. Учитывая отсутствие серьезных изменений в нефти, индексе доллара, ЕМ валютах (хотя здесь движения были разнонаправленными) и фондовых индексах в течение дня, причины вчерашнего движения, вероятно, лежат в плоскости локальных потоков. Что могло быть причиной, сказать сложно, но наличие экспортных продаж при росте USD/RUB указывает на серьезную покупку валюты. Идея о связи с обновленным прогнозом МинЭко по экономике не выглядит убедительно. Возможно, сказывался общий рост пессимизма по рублю, особенно среди локальных экспертов и инвесторов, наложенный на все еще пониженную ликвидность.



Несмотря на вчерашнее, свой прогноз возвращения курса в диапазон 64-66/USD уже в ближайшие дни или недели и сохранения в нем до конца года аналитики не меняют, поскольку, помимо внешних угроз, локальных причин для дальнейшего ослабления курса рубля не видим. Что касается спекулянтов, то их позиции на текущем рынке могут меняться довольно часто в ту или иную сторону несколько раз в течение дня исключительно под воздействием краткосрочных настроений.



В целом, данные CFTC на 20 августа указали на снижение чистой "длинной" позиции в рубле с 47.3% до 41.7% от общего числа открытых позиций. Снижение не выглядит драматично, оставаясь на среднем уровне июля и все еще превышая показатели 1К19. При отсутствии внешнего негатива сегодня не исключаем попыток возвращения рубля к отметке 66/USD.



"AK&M" от 28.08.2019