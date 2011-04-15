Цены на нефть пытаются прорваться выше

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1% после повышения накануне. Цены на нефть Brent подходят все ближе к отметке $60, WTI поднялись выше $55 после того, как президент Ирана отказался встречаться с Д.Трампом до снятия санкций с Исламской республики. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал Елены Кожуховой.



Кроме того, отчет Американского института нефти показал сокращение запасов "черного золота" в США на прошлой неделе на 11.1 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов на 2.8 млн баррелей. В среду инвесторы будут ждать подтверждения такой динамики от данных Минэнерго США.



Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в начале дня, завершились падением трех основных индексов на 0.3-0.5%, так как инвесторы сомневались в перспективах возобновления торговых переговоров с КНР.



Сделанные ранее Д.Трампом заявления о желании Китая вернуться за стол переговоров пока не получили подтверждения. Индекс S&P500 при этом отступил от важного краткосрочного и среднесрочного сопротивления 2900 пунктов, представленного средней полосой Боллинджера дневного графика.



Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0.3% в рамках коррекции.





"AK&M" от 28.08.2019