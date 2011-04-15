Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя вычислительными системам

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на МАКС-2019 моноблок "БИНОМ-КА". Об этом сообщил Ростех.



Новая разработка объединяет в одном корпусе два независимых, высокопроизводительных компьютера и гарантирует надёжную защиту информационных систем заказчиков от взлома и вирусов.



Высокий уровень защиты информации в "БИНОМ-КА" достигается жёстким разделением (гальванической развязкой) двух вычислительных систем: "открытая" система имеет доступ в интернет, "закрытая" система обеспечивает доступ в защищённую локальную сеть организации. Перенос информации из "открытой" системы в "закрытую" осуществляется через буфер обмена, копирование данных из "закрытой" системы невозможно. Такие ограничения гарантируют защиту от утечек информации, хакерских атак и от проникновения компьютерных вирусов в корпоративную сеть.



"БИНОМ-КА" ориентирован, прежде всего, на использование в информационных сетях органов государственной власти и управления, стратегически важных предприятий, кредитно-финансовых учреждений. В настоящее время "Бином-КА" проходит сертификацию на соответствие требованиям по защите информации.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вёртолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.





"AK&M" от 28.08.2019