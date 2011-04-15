Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 августа

Банк России установил на 29 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8352

1 Азербайджанский манат 39.1469

100 Армянских драмов 13.9522

1 Белорусский рубль 31.9722

1 Болгарский лев 37.6532

1 Бразильский реал 16.0942

100 Венгерских форинтов 22.3322

1000 Вон Республики Корея 54.6787

10 Гонконгских долларов 84.6367

10 Датских крон 98.7549

1 Доллар США 66.4127

1 Евро 73.6583

100 Индийских рупий 92.5387

100 Казахстанских тенге 17.1255

1 Канадский доллар 49.9231

100 Киргизских сомов 95.2153

10 Китайских юаней 92.7034

10 Молдавских леев 37.2268

1 Новый туркменский манат 19.0022

10 Норвежских крон 73.6569

1 Польский злотый 16.8091

1 Румынский лей 15.5508

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.1076

1 Сингапурский доллар 47.8133

10 Таджикских сомони 68.5020

1 Турецкая лира 11.4329

10000 Узбекских сумов 70.6518

10 Украинских гривен 26.3333

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.2094

10 Чешских крон 28.5033

10 Шведских крон 68.6557

1 Швейцарский франк 67.6163

10 Южноафриканских рэндов 43.4482

100 Японских иен 62.7868

"AK&M" от 28.08.2019