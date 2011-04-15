Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 августа

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Банк России установил на 29 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8352
1 Азербайджанский манат 39.1469
100 Армянских драмов 13.9522
1 Белорусский рубль 31.9722
1 Болгарский лев 37.6532
1 Бразильский реал 16.0942
100 Венгерских форинтов 22.3322
1000 Вон Республики Корея 54.6787
10 Гонконгских долларов 84.6367
10 Датских крон 98.7549
1 Доллар США 66.4127
1 Евро 73.6583
100 Индийских рупий 92.5387
100 Казахстанских тенге 17.1255
1 Канадский доллар 49.9231
100 Киргизских сомов 95.2153
10 Китайских юаней 92.7034
10 Молдавских леев 37.2268
1 Новый туркменский манат 19.0022
10 Норвежских крон 73.6569
1 Польский злотый 16.8091
1 Румынский лей 15.5508
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1076
1 Сингапурский доллар 47.8133
10 Таджикских сомони 68.5020
1 Турецкая лира 11.4329
10000 Узбекских сумов 70.6518
10 Украинских гривен 26.3333
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.2094
10 Чешских крон 28.5033
10 Шведских крон 68.6557
1 Швейцарский франк 67.6163
10 Южноафриканских рэндов 43.4482
100 Японских иен 62.7868
"AK&M" от 28.08.2019