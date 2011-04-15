Банк России на 29 августа повысил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 73.6583 руб., курс доллара США - более чем на 15 копеек до 66.4127 руб.

Банк России на 29 августа повысил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 73.6583 руб. с 73.6091 руб., курс доллара США - более чем на 15 копеек до 66.4127 руб. с 66.2608 руб. 28 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 29 августа увеличилась почти на 11 копеек (+0.16%) до 69.6732 руб. с 69.5675 руб. 28 августа.



"AK&M" от 28.08.2019