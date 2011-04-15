ЦБ разработал проект положения по финансовой устойчивости страховщиков

Банк России разработал проект положения по финансовой устойчивости страховщиков. Как говорится в сообщении ЦБ, документ изменяет подходы к определению финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, методику определения собственных средств (капитала) и учитывает риск изменения стоимости активов при определении достаточности капитала.



В отличие от действующего регулирования, содержащего требования к активам только в части размера средств страховых резервов и капитала страховщика, проект положения учитывает все активы страховщика при определении величины его капитала.



Устанавливается новый для страховщиков подход к определению собственных средств - как разница между активами, удовлетворяющими требованиям Банка России, и обязательствами страховщика.



Кроме того, помимо показателя, характеризующего страховые риски, принятые страховщиком (нормативный размер маржи платёжеспособности), вводится новый показатель, характеризующий объём рисков, принимаемых страховщиком в связи с его инвестиционной деятельностью.



При этом оценка влияния рисков определяется на горизонте в один год и оценивается как влияние в совокупности концентрационного риска, риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения стоимости акций, риска изменения валютного курса, риска изменения цен на недвижимость, кредитного риска, риска изменения цен на иные активы.



Новые нормы будут вводиться в действие поэтапно. С 1 июля 2021 года вступят в силу требования по расчёту величины собственных средств, а в расчёте нормативного соотношения, в дополнение к уже существующему нормативному размеру маржи платежеспособности, будет учитываться концентрационный риск.



С 1 июля 2022 года вводится оценка влияния на платежеспособность страховщика всех рисков, предусмотренных проектом, в ограниченном объёме, с 1 июля 2025 года все положения документа вступают в силу в полном объёме.





"AK&M" от 28.08.2019