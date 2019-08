Специалисты "Газпром добыча Кузнецк" и учёные Кемеровского государственного университета дали оценку состоянию биоценозов в долине реки Черновой Нарык

Специалисты ООО "Газпром добыча Кузнецк" и учёные Кемеровского государственного университета дали оценку состоянию биоценозов в долине реки Черновой Нарык. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках мероприятий по реализации федерального проекта по сохранению биологического разнообразия и развития экологического туризма ООО "Газпром добыча Кузнецк" совместно с учёными Кемеровского госуниверситета с июля по август 2019 года были проведены полевые исследования, посвящённые оценке состояния биоценозов в долине реки Черновой Нарык и интенсивности самодеятельного туризма в среднем течении реки Томи.



Предварительные результаты исследования свидетельствуют об интенсивном использовании среднего течения реки Томи в качестве зоны отдыха и успешном восстановлении природных фитоценозов на местах массовых вырубок, проведенных в 1960 — 1980-х годах. На территории планируемого природного парка среди растений обнаружены кубышка малая и кандык сибирский, внесённые в Красную книгу, и 16 видов неморальных реликтов. На основе проведённых в предыдущие годы рекогносцировочных фаунистических исследований отмечено обитание двух видов животных, внесённых в Красную книгу (эйзения салаирская и двухцветный кожан). По мнению специалистов, создание природного парка позволит не только сохранить естественный природный облик региона, но и будет способствовать развитию экологического туризма.



После проведения исследований состояния фауны создаваемого природного парка "Среднетомский", возможно создание особо охраняемой природной территории, содержащий материалы комплексного экологического обследования и информацию об особо ценных экологических системах и объектах, будет передан в экспертно-консультативный совет для принятия окончательного решения.



