Количество россиян, находящихся за чертой бедности, в первом полугодии выросло до 19.8 млн

В России в первом полугодии 2019 года 13.5% населения (19.8 млн человек) имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Годом ранее этот показатель составлял 13.3% (19.6 млн человек).



Во II квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18.6 млн человек, или 12.7% населения страны (годом ранее - 12.5%, или 18.3 млн человек). При расчёте использовалась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года - 11.185 тыс. руб. и уточнённая в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения.





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