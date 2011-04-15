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28/08/2019
16:26

Потребительские цены в РФ за неделю не изменились

Потребительские цены в РФ за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились, с начала года инфляция составила 2.5%. Об этом свидетельствуют сообщение Росстата.

Цены на яйца куриные за неделю выросли на 1.2%, молоко стерилизованное - на 0.5%, говядину и пшено - на 0.3%, колбасы вареные, консервы мясные, рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, сыры, рис шлифованный, печенье и карамель - на 0.2%.

Цены на сахар-песок снизились на 0.8%, масло подсолнечное - на 0.4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.3%, в том числе на помидоры - 7.9%, лук репчатый - 6.9%, морковь - 5.6%, картофель - 5.5%.


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