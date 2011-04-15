Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/08/2019
16:49

В Москве ограничат движение из-за реконструкции Филёвской линии метро

В Москве 31 августа и 1 сентября 2019 года из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В связи с этим в районах Филёвский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 2 сентября 2019 года. Вся информация размещена на Едином транспортном портале, а также передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Для приоритетного движения городского транспорта будет введён запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре, участке улицы Барклая, наб. Тараса Шевченко, разворотной площадке на улице Новозаводская.

Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещён. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.

Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешён только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.


"AK&M" от 28.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100