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28/08/2019
16:57

Таможня выявила незаконный вывоз в Румынию нефтепродуктов на 68 млн руб.

Факт незаконного вывоза нефтепродуктов в Румынию морским транспортом выявили сотрудники Центральной энергетической таможни.

Как говорится в сообщении ФТС, мазут стоимостью 68 млн руб. новороссийская транспортная компания задекларировала и вывезла через порт Новороссийск в 2017 году под видом смеси ароматических углеводородов, не облагаемых вывозной таможенной пошлиной. Сумма неуплаты пошлин, налогов составила 7.6 млн руб.

В отношении ответственного сотрудника компании-экспортёра возбуждено уголовное дело по УК РФ; на саму компанию заведено дело об административном правонарушении по КоАП РФ.

Поскольку подозреваемый совершил преступление впервые, он был освобождён от уголовной ответственности в соответствии с УК РФ. Компания-декларант возместила ущерб, перечислила в бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы ущерба, а также оплатила штраф. Сумма перечисленных в федеральный бюджет денежных средств составила 27.6 млн руб.



"AK&M" от 28.08.2019
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