Цены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.



Как ранее сообщал Росстат, цены производителей бензина в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0.8%, с начала года - на 5.6%. Потребительские цены на бензин в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0.2%, с начала года - на 1.6%



Розничные цены на бензин в июле в среднем по РФ превышали цены производителей в 2.1 раза (в июле 2018 года - в 1.9 раза).





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