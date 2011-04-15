Центральный аппарат Росимущества выдал 1092 выписки из реестра федимущества

Управление реестра Федерального агентства по управлению государственным имущества с начала 2019 года по состоянию на текущую дату выдало 1092 выписки из реестра федерального имущества по запросам заявителей. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Данный показатель в 3.5 раза превысил показатель предоставления государственной услуги за прошедший 2018 год.



Выписка из реестра федерального имущества - официальный документ, подтверждающий факт учета объекта федерального имущества в реестре федерального имущества на дату предоставления информации.



Предоставление выписки из реестра федерального имущества (далее - услуга) осуществляется Росимуществом, его территориальными органами, а также Многофункциональными центрами по предоставлению государственных и муниципальных услуг.



Стоимость услуги - 200 руб. (за информацию об одном объекте учёта). Выписка из реестра предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.





"AK&M" от 28.08.2019