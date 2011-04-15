Суд признал НАСКО банкротом

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Арбитражный суд Республики Татарстан признал АО "Национальная страховая компания Татарстан" (НАСКО) банкротом. Об этом говорится в сообщении компании.
В отношении СК открыто конкурсное производство.
Банк России отозвал лицензию у НАСКО 14 мая 2019 года. После этого РСА начал работу по осуществлению компенсационных выплат по ОСАГО за НАСКО.
"AK&M" от 28.08.2019