Суд признал НАСКО банкротом

Арбитражный суд Республики Татарстан признал АО "Национальная страховая компания Татарстан" (НАСКО) банкротом. Об этом говорится в сообщении компании.



В отношении СК открыто конкурсное производство.

Банк России отозвал лицензию у НАСКО 14 мая 2019 года. После этого РСА начал работу по осуществлению компенсационных выплат по ОСАГО за НАСКО.





"AK&M" от 28.08.2019