РЖД показали беспилотную "Ласточку"

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров совершили тестовую поездку на первом российском беспилотном электропоезде "Ласточка" в рамках Международного железнодорожного салона PRO//Движение. ЭКСПО на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке. Об этом говорится в сообщении компании.



Глава компании отметил, что машинистам не стоит переживать о том, что их труд не будет востребован: "Несколько изменится их функционал, но наблюдение за системами все равно останется за человеком. Мы будем трансформироваться все вместе".



Для движения в автоматическом режиме на "Ласточке" установлено специальное оборудование для позиционирования положения поезда на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. Поезд в беспилотном режиме способен следовать по графику, а при обнаружении препятствия на пути - автоматически тормозить.



Управление беспилотным электропоездом ЭС2Г "Ласточка" может осуществляться автоматически, из кабины - машинистом и из центра управления перевозками - машинистом-оператором. Центр управления предназначен для контроля работы беспилотных поездов и принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций. К примеру, машинист-оператор может, при необходимости, перевести поезд из режима автоматического управления в режим дистанционного и непосредственно управлять движением.



Холдинг "РЖД" ведет разработку систем беспилотных поездов на различных объектах инфраструктуры. Для этого идёт постепенное оснащение подвижного состава, инфраструктуры станций и технологических объектов специальной аппаратурой для дистанционного контроля и управления движением. В ближайший год предстоит проведение серии испытаний по отработке технологии движения в автоматическом режиме под контролем машинистов, однако тестовых поездок с пассажирами на этом этапе не планируется.



В будущем беспилотные технологии, в случае принятия соответствующих законодательных инициатив, могут быть внедрены на железнодорожных линиях с большим объёмом перевозок и малым интервалом попутного следования между пассажирскими поездами (например, на Московском центральном кольце), а также на грузовых станциях (маневровые локомотивы).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 28.08.2019