Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 29 августа 2019 года.



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ПРОВЕРЯТ НА ЭТИКУ

УЧАСТНИКИ РЫНКА ПОДГОТОВИЛИ КОДЕКС САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ



Участники российского рынка больших данных разработали кодекс саморегулирования, который, по их мнению, может позволить отрасли избежать дополнительных законодательных ограничений. Среди задач - решение вопроса о возможности свободно использовать общедоступные данные - например, размещенные в социальных сетях. Но в Госдуме настаивают, что законодательное регулирование отрасли все равно необходимо.





БАНКОМАТ ПРИКОЛОВ

УСТАРЕВШАЯ МОДЕЛЬ БЕЗОТКАЗНО ПРИНИМАЛА ИГРУШЕЧНЫЕ ДЕНЬГИ



Эксперты установили, что в атаках на банкоматы с использованием купюр "банка приколов" всегда были задействованы только устройства производства компании NCR. Проблема была в их программном обеспечении, и обновление могло бы ее решить. Однако его не предвидится, и ЦБ рекомендует банкам обновить парк банкоматов.





ОПС ВЫЧЛИ ИЗ СРОКА

ТЕНЕВОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ДЕВЯТИ БАНКОВ ПРИГОВОРЕН К 11 ГОДАМ КОЛОНИИ



Как стало известно "Ъ", вчера поздно вечером Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов - участие в нем.





MAIL.RU GROUP ПОДНИМЕТ БАННЕРЫ НА ЩИТЫ

ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ ВЫХОДИТ НА РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ



Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery. "Яндекс" уже вышел на этот рынок в прошлом году и работает сразу с двумя крупнейшими операторами - Gallery и Russ Outdoor. Участники рынка рассчитывают на быстрый рост этого сегмента, доля которого в выручке рынка наружной рекламы должна за два года вырасти с 19% до 35%.





АКТИВАМ ЧИСТЯТ СТОИМОСТЬ

ЦБ НЕДОВОЛЕН РАСЧЕТАМИ НПФ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) неверно оценивают стоимость чистых активов, считают в ЦБ. Это может повлиять на доходность фондов, на величину взимаемого вознаграждения и т. п. В итоге нарушения в расчете стоимости чистых активов, по мнению регулятора, могут привести "к нарушению прав клиентов". Проблема существует, прежде всего для сложных инструментов, однако единый стандарт может привести к противоречию регуляторных и сущностных целей, полагают эксперты.





ШТАБС-ХУЛИГАН

КОНТРАКТНИК ВЗОРВАЛ ШТАБ ПОЛКА, ЧТОБЫ ОФИЦЕРЫ СЕРЬЕЗНЕЕ ОТНОСИЛИСЬ К СЛУЖБЕ





Как стало известно "Ъ", вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб полка, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части. Получив пять лет за хулиганство, военный заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, обещавших в противном случае привлечь его за терроризм. Следствие не нашло состава преступления в действиях чекистов, а взрывника отправили в колонию общего режима.





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"AK&M" от 29.08.2019