ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 29 августа, в размере 66.4127 руб. против 66.2608 руб. на 28 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.08.19 - 66.2608 руб.

27.08.19 - 65.9735 руб.

24.08.19 - 65.6046 руб.

23.08.19 - 65.6196 руб.

22.08.19 - 66.2630 руб.





















"AK&M" от 29.08.2019