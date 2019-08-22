ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 августа, в размере 73.6583 руб. против 73.6091 руб. на 28 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



28.08.19 - 73.6091 руб.

27.08.19 - 73.3955 руб.

24.08.19 - 72.6243 руб.

23.08.19 - 72.8312 руб.

22.08.19 - 73.4989 руб.



















































































































































"AK&M" от 29.08.2019