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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 августа, в размере 73.6583 руб. против 73.6091 руб. на 28 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
28.08.19 - 73.6091 руб.
27.08.19 - 73.3955 руб.
24.08.19 - 72.6243 руб.
23.08.19 - 72.8312 руб.
22.08.19 - 73.4989 руб.
"AK&M" от 29.08.2019