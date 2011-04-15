ОАК, Boeing и фонд "Сколково" будут сотрудничать

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), компания Boeing и фонд "Сколково" на Международном авиационно-космическом салоне объявили о намерении начать сотрудничество в сферах исследования авиационного обучения и человеческого фактора, эффективного использования больших массивов данных, а также машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении сторон.



В рамках соглашения ОАК и Boeing планируют заняться внедрением передовых учебных практик, поскольку потребность в эффективном обучении растущего штата авиационного персонала непрерывно увеличивается. Согласно прогнозу Boeing, Pilot and Technician Outlook за 2019 год, до 2038 года рынку гражданской авиации России и Центральной Азии потребуется 82 тыс. новых авиационных специалистов, включая 27 тыс. новых пилотов.



Изучение человеческого фактора будет направлено на объективный анализ и улучшение процессов оповещения и реагирования летных экипажей на нештатные ситуации на борту. В фокусе совместной работы окажутся виртуальные технологии, сбор и анализ больших массивов данных, а также эффективное внедрение передовых практик в обучении.



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года. В состав OAK входят: Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолёты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает самолёты "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - SSJ100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Президент ОАК - Юрий Слюсарь.







"AK&M" от 29.08.2019