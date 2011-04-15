Главгосэкспертиза одобрила смету капремонта железнодорожных станций на северо-востоке Крыма.



Как говорится в сообщении ведомства, эксперты Крымского филиала проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта зданий железнодорожных станций Азовская и Нижнегорская. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.



Проектами, достоверность определения сметной стоимости которых проверили эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт одноэтажного пассажирского здания железнодорожной станции Азовская площадью 191 кв. м и одноэтажного здания станции Нижнегорская, площадь которого составляет 233.1 кв. м. Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.



Азовская и Нижнегорская грузопассажирские железнодорожные станции, названные по населенным пунктам, в которых они расположены - посёлкам Азовское и Нижнегорский, были открыты в 1892 году и сегодня действуют в составе пускового участка Джанкой-Феодосия Крымской железной дороги. На станциях оборудованы залы ожидания, кассы, багажные отделения и другие необходимые для работы станции помещения.





"AK&M" от 29.08.2019