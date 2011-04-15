Геополитическая неопределенность оказывает давление на рубль

Рубль накануне остался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Ослабление последних 2 дней фактически свело на нет относительно более устойчивую динамику рубля на прошлой неделе, обеспеченную налоговым периодом. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Одной из ключевых тем для рубля остаётся ситуация вокруг торговых переговоров. По всей видимости, повышения американских тарифов на 15% на оставшиеся $300 млрд. китайского импорта с 1 сентября избежать не удастся.



В этих условиях на горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках. Сегодняшние данные по инфляции в Германии могут обеспечить рублю поддержку в паре с евро, полагают аналитики.



"AK&M" от 29.08.2019