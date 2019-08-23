ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 августа в размере 73.9558 руб. против 73.6583 руб. на 29 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



29.08.19 - 73.6583 руб.

28.08.19 - 73.6091 руб.

27.08.19 - 73.3955 руб.

24.08.19 - 72.6243 руб.

23.08.19 - 72.8312 руб.





















































































































































"AK&M" от 29.08.2019