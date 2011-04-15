Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 августа

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Банк России установил на 30 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.9809
1 Азербайджанский манат 39.3440
100 Армянских драмов 14.0078
1 Белорусский рубль 31.9044
1 Болгарский лев 37.8063
1 Бразильский реал 16.0100
100 Венгерских форинтов 22.4021
1000 Вон Республики Корея 55.0469
10 Гонконгских долларов 85.0856
10 Датских крон 99.1578
1 Доллар США 66.7471
1 Евро 73.9558
100 Индийских рупий 93.0383
100 Казахстанских тенге 17.2306
1 Канадский доллар 50.2425
100 Киргизских сомов 95.7634
10 Китайских юаней 93.3330
10 Молдавских леев 37.4773
1 Новый туркменский манат 19.0979
10 Норвежских крон 73.7170
1 Польский злотый 16.8596
1 Румынский лей 15.6324
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.5063
1 Сингапурский доллар 48.0852
10 Таджикских сомони 68.9180
1 Турецкая лира 11.4696
10000 Узбекских сумов 71.0076
10 Украинских гривен 26.4701
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.4114
10 Чешских крон 28.6063
10 Шведских крон 68.6275
1 Швейцарский франк 67.9636
10 Южноафриканских рэндов 43.5002
100 Японских иен 62.8533
"AK&M" от 29.08.2019