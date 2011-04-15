Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 августа

Банк России установил на 30 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.9809

1 Азербайджанский манат 39.3440

100 Армянских драмов 14.0078

1 Белорусский рубль 31.9044

1 Болгарский лев 37.8063

1 Бразильский реал 16.0100

100 Венгерских форинтов 22.4021

1000 Вон Республики Корея 55.0469

10 Гонконгских долларов 85.0856

10 Датских крон 99.1578

1 Доллар США 66.7471

1 Евро 73.9558

100 Индийских рупий 93.0383

100 Казахстанских тенге 17.2306

1 Канадский доллар 50.2425

100 Киргизских сомов 95.7634

10 Китайских юаней 93.3330

10 Молдавских леев 37.4773

1 Новый туркменский манат 19.0979

10 Норвежских крон 73.7170

1 Польский злотый 16.8596

1 Румынский лей 15.6324

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.5063

1 Сингапурский доллар 48.0852

10 Таджикских сомони 68.9180

1 Турецкая лира 11.4696

10000 Узбекских сумов 71.0076

10 Украинских гривен 26.4701

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.4114

10 Чешских крон 28.6063

10 Шведских крон 68.6275

1 Швейцарский франк 67.9636

10 Южноафриканских рэндов 43.5002

100 Японских иен 62.8533

"AK&M" от 29.08.2019