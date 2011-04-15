Банк России на 30 августа повысил курс евро к рублю почти на 30 копеек до 73.9558 руб., курс доллара США - более чем на 33 копеек до 66.7471 руб.

Банк России на 30 августа повысил официальный курс евро к рублю почти на 30 копеек до 73.9558 руб. с 73.6583 руб., курс доллара США - более чем на 33 копейки до 66.7471 руб. с 66.4127 руб. 29 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 30 августа увеличилась почти на 32 копейки (+0.45%) до 69.9910 руб. с 69.6732 руб. 29 августа.



"AK&M" от 29.08.2019