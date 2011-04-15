Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/08/2019
14:27

Правительство внесло в Госдуму законопроект о порядке учёта представителей коренных малочисленных народов России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке учёта представителей коренных малочисленных народов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Законопроектом предлагается ввести механизм учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, на основе добровольного инициативного подтверждения принадлежности к таким народам. Учитывать граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, предполагается на основании их заявлений, а также сведений, представленных органами государственной власти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов. Взимание платы с представителей коренных малочисленных народов в связи с ведением их учёта не предусматривается.

Полномочия по учёту лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предлагается закрепить за ФАДН России. Порядок ведения списка, представления содержащихся в нём сведений органам государственной власти, органам местного самоуправления и государственным внебюджетным фондам будет определять Правительство РФ.

Организация учёта представителей коренных малочисленных народов позволит обеспечить реализацию ими социальных и экономических прав, создаст условия для единообразного и адресного применения льгот и минимизации злоупотреблений в этой области.

Действующее законодательство устанавливает для представителей коренных малочисленных народов ряд социальных и экономических прав, в том числе на защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального общественного самоуправления с учётом национальных традиций и ряд других. При этом порядок определения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, законодательством не урегулирован.


"AK&M" от 29.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100