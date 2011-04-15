Правительство внесло в Госдуму законопроект о порядке учёта представителей коренных малочисленных народов России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке учёта представителей коренных малочисленных народов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Законопроектом предлагается ввести механизм учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, на основе добровольного инициативного подтверждения принадлежности к таким народам. Учитывать граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, предполагается на основании их заявлений, а также сведений, представленных органами государственной власти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов. Взимание платы с представителей коренных малочисленных народов в связи с ведением их учёта не предусматривается.



Полномочия по учёту лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предлагается закрепить за ФАДН России. Порядок ведения списка, представления содержащихся в нём сведений органам государственной власти, органам местного самоуправления и государственным внебюджетным фондам будет определять Правительство РФ.



Организация учёта представителей коренных малочисленных народов позволит обеспечить реализацию ими социальных и экономических прав, создаст условия для единообразного и адресного применения льгот и минимизации злоупотреблений в этой области.



Действующее законодательство устанавливает для представителей коренных малочисленных народов ряд социальных и экономических прав, в том числе на защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального общественного самоуправления с учётом национальных традиций и ряд других. При этом порядок определения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, законодательством не урегулирован.





"AK&M" от 29.08.2019