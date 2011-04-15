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29/08/2019
14:29

ФАС и Роспотребнадзор "наведут порядок" на рынке БАД

ФАС и Роспотребнадзор "наведут порядок" на рынке БАД, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Во исполнение "дорожной карты" "Развитие конкуренции в здравоохранении" Роспотребнадзор проводит ревизию всех ранее зарегистрированных биологически активных добавок в целях выявления наименований БАД, одноимённых или похожих до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.

В результате проведённой Роспотребнадзором ревизии биологически активных добавок к пище (БАД) выявлено около 900 наименований БАД, одноименных или похожих до степени смешения с лекарственными препаратами.

По состоянию на первое полугодие 2019 года из 20.015 тыс. наименований БАД, зарегистрированных в РФ, Роспотребнадзор выявил 355 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов. Также проведена ревизия 101.907 тыс. наименований БАД, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе, в результате чего Роспотребнадзор выявил 539 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов.

В настоящее время Роспотребнадзор разрабатывает проект рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии о принятии решения об изъятии соответствующих биологически активных добавок из оборота на территории стран Евразийского экономического союза, а также проект соответствующих изменений в технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011) в целях введения запрета на регистрацию биологически активных добавок с названиями, одноименными или схожими до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.

"Работа в данном направлении должна быть завершена к ноябрю 2021 года, но её промежуточные результаты уже впечатляют. Решение задачи по выводу из обращения БАД, созвучных по названию с лекарственными препаратами, позволит решить и проблему недобросовестного использования производителями БАД наименований лекарственных препаратов и задачу повышения безопасности граждан при употреблении БАД", - отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Максим Дегтярёв.

"AK&M" от 29.08.2019
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