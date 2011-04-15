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29/08/2019
14:36

Таможенники выявили незаконный вывод в Китай более 600 млн руб.

Незаконный вывод в Китай более 600 млн руб. выявили новосибирские таможенники. Об этом говорится в сообщении ФТС.

Несколько контрактов на поставку из Китая стройматериалов и спецодежды заключила в 2016 году компания из Новосибирской области и осуществила полную предоплату. Однако, по сведениям таможни, декларирование товаров по данным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств не выставлялись.

Таможенники установили, что 49-летний предприниматель из города Бердск, являясь учредителем компании, оказал пособничество директору данной компании, проинформировав его о возможностях уклонения от обязанности по возвращению денег за не полученные товары.

В отношении директора и учредителя компании возбуждены уголовные дела по статье 193 УК РФ и статье 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.


"AK&M" от 29.08.2019
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