Таможенники выявили незаконный вывод в Китай более 600 млн руб.

Незаконный вывод в Китай более 600 млн руб. выявили новосибирские таможенники. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Несколько контрактов на поставку из Китая стройматериалов и спецодежды заключила в 2016 году компания из Новосибирской области и осуществила полную предоплату. Однако, по сведениям таможни, декларирование товаров по данным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств не выставлялись.



Таможенники установили, что 49-летний предприниматель из города Бердск, являясь учредителем компании, оказал пособничество директору данной компании, проинформировав его о возможностях уклонения от обязанности по возвращению денег за не полученные товары.



В отношении директора и учредителя компании возбуждены уголовные дела по статье 193 УК РФ и статье 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.





"AK&M" от 29.08.2019