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29/08/2019
14:53

Ситуация на рынке нефти выглядит неоднозначно

Ситуация на рынке нефти выглядит неоднозначно. Brent консолидируется неподалеку от психологической отметки $60 за баррель, но не находит поводов для нового рывка выше этого барьера. Выход и зоны консолидации возможен в случае активной реакции доллара на грядущий отчёт по ВВП США за II квартал. Сильные данные укрепят позиции американской валюты и надавят на нефть, в том числе через уклонение от риска на фоне ослабления ожиданий снижения ставки ФРС. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

По мере спада напряженности на мировых рынках, ведущие российские индексы набирают силу и после полудня прибавляют в среднем по 1%. Китай заявил, что не хочет дальнейшего обострения торгового конфликта с США, что несколько успокоило инвесторов. Рубль пытается оттянуть доллар от недавних максимумов под отметкой 67 руб., но откат носит ограниченный характер, а гэп, сформированный на старте сессии, ещё не закрыт. Успешные аукционы Минфина не смогли оказать существенной поддержки российской валюте, которая остаётся под влиянием сильного доллара.

Помимо статистики, в центре внимания инвесторов остается дальнейшее развитие событий на торговом фронте, где царит повышенная неопределённость в преддверии широко ожидаемого возобновления диалога двух стран в сентябре. Также игроки внимательно следят за кривой доходности облигаций, которая продолжает предупреждать о рецессии, ограничивая проявление тяги к риску.

"AK&M" от 29.08.2019
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