"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту "Жуковский" - Амстердам

"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту Москва ("Жуковский") - Амстердам. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам в партнёрстве с авиакомпанией KLM. Вылет из Жуковского в 11:15, прилёт в Амстердам в 12:45, обратный рейс из Амстердама в 13:45, прилёт в Жуковский в 19:05.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 16 А321, 5 А319 и 1 A320neo). По итогам 2018 года "Уральские авиалинии" перевезли 9000579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).





"AK&M" от 29.08.2019